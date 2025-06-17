Снятые при участии московского кинокластера проекты получили престижные награды

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Проекты, снятые при участии московского кинокластера, отмечены премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной премией интернет-контента (премия ИРИ) и ТЭФИ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУК "Московское кино".

Российский сериал "Последний богатырь. Наследие", снятый в том числе на кинозаводе "Москино", стал обладателем трех премий. На премии АПКиТ он победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты", на премии ИРИ – в номинации "Культурный код", а в рамках ТЭФИ он стал обладателем статуэтки "Орфей" в номинации "Комедийный сериал".

За лучшую режиссерскую работу премии АПКиТ удостоился проект "Первый номер", созданный также на кинозаводе. В свою очередь, сериал "ГДР" был признан лучшей работой художника-постановщика по версии АПКиТ, а на церемонии ИРИ завоевала приз в категории "Игровой сериал более 30 минут".

Съемки "ГДР" проходили в кинопарке "Москино" с использованием декораций "Ковбойский городок", "пограничный КПП в Берлине" и "Ступени Рейхстага".

В специальной номинации "Время героев" на премии ИРИ победила военная драма "По зову сердца", некоторые эпизоды которой были сняты на натурных площадках кинопарка.

В номинации "Драматический сериал" премией ТЭФИ отмечен сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Некоторые костюмы для съемки были отобраны на киностудии имени Горького. Учреждение предоставило для картины одежду, которая была характерна для советского периода.

Московский кинокластер закрепляет за собой статус ключевого центра кинопроизводства. В 2024 году число снятых при его участии работ выросло в 2,5 раза. Всего в прошлом году создали 120 кинопроектов, при этом в кинокомиссию "Москино" с начала 2025 года подали тысячу заявок, из которых 25% приходится на кинопарк "Москино".

Между тем зарубежные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты побывали в кинопарке и на киностудии Горького. Они посетили главные площадки и оценили возможности "Москино". Например, индийский режиссер Арун Чадха назвал главной особенностью парка большое количество локаций для съемок различных кинопроектов.