Натурные площадки кинопарка "Москино" использовали для съемок военной драмы

Фото: кадр из сериала "Операция "Карпаты"; режиссер – Олег Фомин, Михаил Агранович; производство – Фора Синема, РЕН ТВ, видеосервис Wink

Съемка некоторых эпизодов военной драмы "Операция "Карпаты" 2", которая уже вышла на экраны, проходила в кинопарке "Москино". Были задействованы декорации "Центр Москвы", "Глухая деревня" и "Холмы", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Натурные площадки кинопарка, используемые во время съемок, расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Это позволило быстрее перемещаться и больше времени уделять реализации проекта.

Одной из главных декораций стала ландшафтная территория общей площадью 18 тысяч квадратных метров, на которой расположились небольшие холмы и дорога-серпантин.

Второй оператор военной драмы Дмитрий Лукьянов рассказал, что во время съемок больше всего запомнились сцены с локации с холмами. Это место очень фактурное и нетипичное для Москвы, позволяющее снимать интересные мизансцены, отметил он.

Лукьянов выразил надежду, что количество локаций в кинопарке будет расти, а сама площадка поможет развиваться современному российскому кинематографу.

События картины "Операция "Карпаты" 2" разворачиваются в 1949 году на территории Западной Украины, в Карпатах. Диверсант по прозвищу Ворон высаживается там, чтобы провести подрывные операции и саботаж. На самом же деле главный герой является советским разведчиком, который смог добыть секретную информацию для разоблачения иностранных агентов.

Съемки сериала проходили также в Московской области.

Ранее в кинопарке "Москино" сняли эпизоды шпионского детектива "Разящий луч". Для этого использовались различные натурные площадки, в том числе "Питерский бар", "Витебский вокзал" и "Москва 1940-х годов".

Режиссер Алексей Мурадов назвал замечательной площадкой "Москино", где в несколько смен удалось провести интерьерные и экстерьерные съемки Германии и Москвы 1960–1970-х годов.