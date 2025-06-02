В Москве сняли фильм-игру "Самозванцы" к 200-летию трагедии "Борис Годунов"

Фото: кадр из фильма "Самозванцы"; режиссер – Мария Рейзен; производство – "Русские исторические медиа" и "Централ Партнершип"

В столице сняли фильм "Самозванцы", который выйдет к 200-летию пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Централ Партнершип".

Премьера кинокартины состоится в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", а в прокат лента выйдет 5 июня. Роли в фильме исполнили Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие артисты. Детективный триллер вдохновлен событиями осени 1993 года.

По сюжету, в ночь с 3 на 4 октября судьба РФ, судьба неоконченного фильма "Борис Годунов" и судьбы киногероев переплетутся у Останкинского телецентра в Москве. Главными действующими лицами станут тележурналисты и кинематографисты.

"Самозванцы" не претендуют на звание экранизации "Бориса Годунова". Это фильм-игра, приглашающий зрителя найти себя в истории – и в далекой, и в совсем недавней", – уточняется в сообщении.

Режиссер-постановщик картины Мария Рейзен объяснила, что слово "Смута" вызывает у нее инстинктивный страх, подразумевая хаос, отсутствие авторитетов и неминуемые жертвы. Но россияне должны быть благодарны Смутному времени, так как это показало, что может произойти, если довести ситуацию до этого, объяснила режиссер.

"Никогда не поздно начать учиться на исторических ошибках. Мне казалось, что, поскольку я росла в 1990-е, я хорошо помню, как это было. Но выяснилось, что все очевидцы помнят это время по-разному", – поделилась она.

По ее словам, современный мир не похож на 1990-е годы, даже цветом. Кроме того, работа над фильмом с такими выдающимися актерами была одновременно большой ответственностью и удивительным опытом, отметила режиссер.

"Было интересно и непросто воссоздавать атмосферу телестудии 93-го и монтажную на даче героя – в деталях старались точно передать ту эпоху. В начале октября 1993 года я был в Италии, сотрудничал с галереей, а папа оставался в Москве. Мы говорили по телефону, когда начался обстрел, и он видел из окна, как снаряды пробивали Белый дом насквозь", – рассказал художник-постановщик фильма Евгений Митта

Ранее в кинопарке "Москино" завершились съемки художественно-документального фильма "Александр I". Кинокартина стала четвертым фильмом из цикла "Русь", посвященного истории России и личностям, которые сделали страну великой.

Для съемок эпизода коронации Александра кинопарк предоставил Успенский собор, построенный на натурной площадке "Соборная площадь". Кроме того, "Москино" оказался очень полезен во время съемок поджога исторической Москвы 1812 года. В любом другом месте подобное сделать было бы невозможно.

