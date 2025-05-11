Эмир Кустурица: у меня большие планы на кинопарк "Москино"

Фото: пресс-служба московского кинокластера

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал кинопарк "Москино" уникальной для всего мира площадкой для натурных съемок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Кинопарк – удивительное место, здесь созданы уникальные декорации. Думаю, что другой такой студии для натурных съемок в мире нет. Мне понравилось здесь и в первый раз, здорово, что удалось приехать на такое большое представление, посвященное победе в Великой Отечественной войне", – отметил Кустурица.

Сербский режиссер в очередной раз посетил "Москино" и стал гостем постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом!", он пообщался с его автором Игорем Угольниковым и прокатился на исторической военной технике. В прошлом году Кустурица, посетив декорации аэропорта и железнодорожного вокзала кинопарка "Москино", заявил о намерении снимать на площадке фильмы.

"На кинопарк у меня большие планы. Хотел бы снять здесь свою трилогию по произведениям Николая Гоголя", – добавил режиссер.

Для "Москино" приезд Кустурицы стал вторым визитом международной кинозвезды за последние дни. Одним из первых площадку посетил американский режиссер Оливер Стоун.

"Это говорит об интересе к нашему проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира. В этом году мы ввели рибейты – компенсацию части затрат на съемки в Москве для международных кинопроизводителей. Так что ждем, что уже в ближайшее время наши гости перейдут от посещения наших объектов к съемкам фильмов, у нас для этого все готово", – заявил генеральный директор "Москино" Георгий Прокопов.

Ранее столичные школьники – участники отделения "Движения первых" сняли короткометражный фильм об обороне Москвы к 80-летию Победы. Ребята изучили архивы и пообщались с ветеранами, а также самостоятельно разработали сценарий. Съемки проходили на улицах Москвы, в школах и Музее Победы.

