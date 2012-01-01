Турэксперт Васильева рассказала, где увидеть места съемок легендарных военных фильмов

Память о героях Великой Отечественной войны увековечена в монументах и музеях по всей стране, в песнях, в литературе и в кино. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, где в России можно своими глазами увидеть места съемок легендарных военных фильмов.

"Летят журавли"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пронзительная драма, которая рассказывает о войне без единой батальной сцены. Она покорила сердца миллионов зрителей, включая Пабло Пикассо, а в 1958 году получила "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах.

Действие фильма происходит в Москве, и, соответственно, фильм снимали тоже в столице. В начале фильма Борис и Вероника гуляют по летнему городу в ночь на 22 июня 1941 года и любуются стаей журавлей на фоне Крымского моста, а чуть позже можно заметить, как часы на Спасской башне бьют четыре часа утра.

Сцену проводов добровольцев, когда Вероника ищет в толпе своего любимого, снимали рядом со школой в Армянском переулке (кстати, в июне 1941 года отсюда солдаты действительно отправлялись на фронт).

Сцены мрачных военных лет тоже снимали в Москве: например, Болотную площадь, заставленную противотанковыми ограждениями, по которой Вероника шла с мамой, а сцену встречи вернувшихся бойцов – на Белорусском вокзале.

"А зори здесь тихие"

Фильм по одноименной повести Бориса Васильева вышел на экраны в 1972 году и сразу был высоко оценен и зрителями, и кинокритиками. Он получил множество наград и был номинирован на премию "Оскар".

Натурные съемки проходили весной и летом 1971 года в Карелии, в Пряжинском и Сортавальском районах. Деревню, в которой дислоцировались зенитчицы, снимали там же – в деревне Сяргилахта на берегу Сямозера. Здесь сохранились старые дома, амбары и бани, а также часовня, построенная во второй половине XVIII века. В съемках участвовали не только профессиональные актеры – в качестве массовки советских и немецких солдат были задействованы студенты Петрозаводского государственного университета.

Знаменитые Рускеальские водопады тоже можно увидеть в кино. В одном из самых красивых, Ахвенкоски (историческое название – Ахинкоски), снимали купание Жени Комельковой в исполнении Ольги Остроумовой. Сцену снимали в мае, когда вода была абсолютно ледяная, но актриса и виду не подала.

"Женя, Женечка и "катюша"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Германия в этой трагикомедии о любви солдата и связистки выглядит очень натурально, так как съемки в основном проходили в Калининграде, бывшей Восточной Пруссии. В финальных кадрах фильма, когда батарея ракетчиков стоит на привале, можно увидеть руины Королевского замка и немецкого элеватора, шпиль кирхи Розенау (сегодня храм Покрова Пресвятой Богородицы) и Кафедральный собор.

"Иди и смотри"

Фото: РИА Новости/Вячеслав Бобков

Фильм Элема Климова кинокритики не раз называли одной из самых страшных и жестоких картин о войне. Это история о белорусском мальчике, который отправляется в лес к партизанам и, не выдержав увиденных ужасов, за несколько дней превращается в седого старика. Фильм снимали в Белоруссии, в Березинском биосферном заповеднике, который расположен примерно в 100 километрах от Минска. Природное разнообразие заповедника позволило снять все ключевые для сюжета сцены: и в лесу, и в болоте.

"В списках не значился"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Новый военный фильм по одноименной повести Бориса Васильева. Для съемок в кинопарке "Москино" построили точную копию Брестской крепости. Часть сцен (в частности, масштабные батальные) снимали в самой крепости, но, так как сегодня это действующий музей, все режиссерские идеи воплотить там не удалось. Поэтому в кинопарке построили декорацию площадью 42 тысячи квадратных метров: воссоздали Тереспольские ворота, солдатские казармы и фасады костела Святого Казимира, а внутреннее убранство собора художники восстановили по редким фотографиям немецких солдат.

Кинопарк "Москино" – это в первую очередь кинокластер для натурных съемок, но для посетителей он тоже открыт. Там есть свой кинозал, где показывают фильмы, а на съемочных площадках и декорациях можно побывать с экскурсией (стоимость – от 600 рублей). Прямо до кинопарка ходят автобусы Е142, Е143, Е144 и Е148 от станций метро "Теплый Стан" и "Ольховая", а также бесплатные автобусы-шаттлы МК1 – от "Теплого Стана", а МК2 – от "Саларьева". Путь занимает около 35 минут в одну сторону.