Кинопарк "Москино" пригласил на концерты молодых участников фестиваля "Солома"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Солома" телеканала Москва 24 впервые пройдет в кинопарке "Москино" 7 и 8 июня с 14:00 до 22:00. В этом году мероприятие стало участником проекта "Лето в Москве".

В дни фестиваля можно насладиться этнической, романтичной, поп-, рок- и соул-музыкой, познакомиться с процессом создания кино. Гостей ждут развлечения для детей, интерактивные площадки, конкурсы, фуд-корт и памятные подарки.

В первый день, 7 июня, перед посетителями выступят студенты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Зрители смогут прослушать песни и композиции из знаменитых советских и мировых кинолент.

Кроме того, на фестивале выступят артисты Саша де Буряк, FLORA, UBEL и Антон Лаврентьев. Также ожидаются выступления музыкального проекта "тима ищет свет" и исполнительницы Минаевой.

8 июня планируются выступления исполнительницы Алены Самарцевой, коллектива Dreams Shadow, проекта "шалый", музыкальной группы SHOO и певицы Тоси Чайкиной.



Также гости смогут посетить несколько тематических зон с разными активностями. В бьюти-зоне можно будет сделать макияж и узнать советы от визажистов, а потом получить снимки на память в фотобудке.

На игровых площадках "Соломы" граждан ждут надувной батут, гигантская дженга и полоса препятствий. Здесь же научат управлять ракеткой и играть в пинг-понг, а также позволят попробовать себя в игре петанк и мини-гольфе.

Попасть на фестиваль можно будет по билетам в кинопарк "Москино". Ознакомиться с программой фестиваля, правилами посещения и схемой проезда можно на сайте soloma.m24.ru и kinopark.moskino.ru.

Кроме того, входной билет позволит принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть стильный мерч от Москвы 24. Подробности можно узнать в день проведения фестиваля. Тот, у кого не будет возможности приехать на мероприятие, может посмотреть трансляцию в прямом эфире на сайте m24.ru.

Ранее сообщалось, что московский детский фестиваль искусств "Небо" состоится в парке "Музеон" 31 мая и 1 июня. В рамках фестиваля запланировано выступление около 600 творческих коллективов, в том числе артистов цирков, актеров, музыкантов и танцоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда.