В декорациях кинопарка "Москино" сняли фильм "Александр I"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В кинопарке "Москино" завершились съемки художественно-документального фильма "Александр I". Кинокартина стала четвертым фильмом из цикла "Русь", посвященного истории России и личностям, которые сделали ее великой страной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Художественным руководителем проекта выступил Андрей Кравчук, автором идеи – Алексей Миллер, а режиссером-постановщиком – Морад Абдель-Фаттах. Создатели фильма обещают зрителям исторически достоверный образ императора Александр I, который одержал победу над Наполеоном и добился укрепления авторитета России на международной арене.

Морад Абдель-Фаттах подчеркнул, что, когда съемочная группа снимала поджог исторической Москвы, польза от кинопарка "Москино" была максимальной, так как в любом другом месте это сделать было бы невозможно. Он также отметил, что построенные площадки выглядят натурально и кинематографистам удобно здесь работать.

"Для съемок эпизода коронации Александра кинопарк предоставил Успенский собор, построенный на натурной площадке "Соборная площадь", – добавил режиссер.

Кинопарк "Москино" является частью проекта Сергея Собянина "Москва – город кино" и объектом московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. В кинопарке уже построили 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

В их числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие площадки.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица назвал кинопарк "Москино" уникальной для всего мира площадкой для натурных съемок. Он отметил, что другой такой площадки нигде не видел.