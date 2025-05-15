15 мая, 10:45Мэр Москвы
Собянин: Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии "Умный город"
Москва в третий раз стала обладателем Гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Как отметил Сергей Собянин в телеграм-канале, наград в разных номинациях были удостоены 20 столичных проектов.
Среди них – киноплатформа "Москино", которая ускоряет и упрощает процесс производства. Также эксперты отметили систему видеоаналитики на ключевых магистралях Москвы и мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" для записи к врачу и просмотра электронной медкарты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.