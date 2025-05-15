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15 мая, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии "Умный город"

Собянин: Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии "Умный город"

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Москва в третий раз стала обладателем Гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Как отметил Сергей Собянин в телеграм-канале, наград в разных номинациях были удостоены 20 столичных проектов.

Среди них – киноплатформа "Москино", которая ускоряет и упрощает процесс производства. Также эксперты отметили систему видеоаналитики на ключевых магистралях Москвы и мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" для записи к врачу и просмотра электронной медкарты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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