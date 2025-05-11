11 мая, 09:45Культура
Кустурица про кинопарк "Москино": другой такой студии натурных съемок в мире нет
Сербский режиссер Эмир Кустурица намерен снять сразу три фильма в кинопарке "Москино". Об этом он сообщил во время визита на площадку, где посмотрел постановку "Победа! Знамя над Рейхстагом!". Режиссера впечатлили масштабы парка и возможности съемки как в интерьере, так и на натуре. Он отметил, что таких условий не видел ни в одной студии мира.
Кустурица планирует создать "русский триптих" – экранизировать произведения Достоевского, Гоголя и Толстого. Кинопарк располагает макетами Рейхстага, Кремля, ковбойского городка и других объектов. Всего на территории работают четыре павильона и 24 натурные площадки.
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