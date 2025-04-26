"Откройте, Давид": Владимир Хотиненко

В разное время из стен ВГИКа вышли Андрей Тарковский, Сергей Бондарчук, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин и другие выдающиеся личности, которые оказали колоссальное влияние на развитие отечественного кинематографа.

Давид Виннер встретился с народным артистом России, режиссером, заведующим кафедрой режиссуры игрового фильма ВГИка Владимиром Хотиненко для того, чтобы понять в чем уникальность киноинститута. Вместе с мастером они прошли по легендарным коридорам, поговорили о современном кино, заглянули в мастерскую Владимира Ивановича, познакомились с его учениками и даже увидели несколько выдающихся работ начинающих кинорежиссеров.

Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".

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