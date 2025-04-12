"Кафе Эпоха": Алла Сурикова и Людмила Дмитриева

Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист РФ Валентин Смирнитский вспоминает с народными артистками России Аллой Суриковой и Людмилой Дмитриевой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы в формате "ностальгической викторины". Соведущая молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать больше о жизни в СССР.

Кроме того, герои откровенно ответят на вопрос, по чему они больше всего скучают, если оглянуться назад – в советское прошлое. Отвечая на вопросы викторин, герои зарабатывают балы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".