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12 апреля, 12:55

Культура

"Кафе Эпоха": Алла Сурикова и Людмила Дмитриева

"Кафе Эпоха": Алла Сурикова и Людмила Дмитриева

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Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист РФ Валентин Смирнитский вспоминает с народными артистками России Аллой Суриковой и Людмилой Дмитриевой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы в формате "ностальгической викторины". Соведущая молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать больше о жизни в СССР.

Кроме того, герои откровенно ответят на вопрос, по чему они больше всего скучают, если оглянуться назад – в советское прошлое. Отвечая на вопросы викторин, герои зарабатывают балы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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Программа: Кафе Эпоха
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