Deadline: Amazon MGM начала работу над новым фильмом про Джеймса Бонда

Фото: aboutamazon.com

Американская киностудия Amazon MGM Studios запустила работу над новым фильмом про британского агента Джеймса Бонда. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей студии.

По данным представителей, новые продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль начали работать над продолжением франшизы.

"Мы стремимся отдать дань уважения этому культовому персонажу, одновременно открывая зрителям по всему миру новую завораживающую главу", – подчеркнул руководитель отдела по вопросам кино, стриминга и постановок Кортни Валенти.

Первый фильм о Бонде "Доктор Ноу" вышел в 1962 году. В настоящее время уже выпущено 25 кинокартин про него. Роли Бонда за это время исполняли Даниел Крэйг, Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

При этом осенью прошлого года СМИ сообщали, что новый фильм о Бонде не выйдет в ближайшие два года. Журналисты указывали, что у кинокартины нет ни сценария, ни режиссера, ни актера, который мог бы заменить Крейга. Эксперты же подчеркивали, что даже если о съемках объявят в ближайшее время, на производство картины уйдут как минимум пару лет.

