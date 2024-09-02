Новый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде не выйдет в ближайшие два года

Фото: кадр из фильма "Не время умирать"; режиссер – Кэри Дзёдзи Фукунага; производство – EON Productions

Новый фильм о британском суперагенте Джеймсе Бонде по мотивам романов Яна Флеминг не выйдет в ближайшие два года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Times.

По информации издания, спустя три года после выхода 25-й ленты о разведчике нет ни сценария, ни режиссера, ни актера, который мог бы заменить покинувшего проект Дэниела Крейга. Как отмечают эксперты, даже если о съемках объявят в ближайшее время, на производство картины уйдут как минимум пару года.

Между тем, источники заявили, что продюсеры медлят с продолжением франшизы из-за изменений финансовой модели.

Британский актер Дэниел Крейг заявил, что не жалеет об уходе из "бондианы". Актер подчеркнул, что ему удалось уйти в тот момент, когда сам этого хотел.

Также Дэниел Крейг вспомнил, что в 2006 году спросил у продюсера франшизы Барбары Брокколи, может ли "убить" Джеймса Бонда, если все фильмы с ним в главной роли будут успешными. Брокколи тогда ответила утвердительно, рассказал актер.