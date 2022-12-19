Дэниел Крейг высказался об уходе из "бондианы"

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Британский актер Дэниел Крейг заявил, что не жалеет об уходе из "бондианы", сообщает издание Variety.

"Это были счастливые 17 лет моей жизни, когда я играл эту роль. Свои следующие 20 лет я хочу попытаться отделить себя [от этой роли], потому что это было невероятно", – заявил Крейг.

Актер подчеркнул, что ему удалось уйти в тот момент, когда сам этого хотел.

Также Дэниел Крейг вспомнил, что в 2006 году спросил у продюсера франшизы Барбары Брокколи, может ли "убить" Джеймса Бонда, если все фильмы с ним в главной роли будут успешными. Брокколи тогда ответила утвердительно, рассказал актер.

Ранее продюсер Майкл Дж. Уилсон, известный по работе над фильмами о Джеймсе Бонде, объяснил, почему известного агента не может сыграть молодой актер. По мнению специалиста, образ Бонда строится на опыте, который присущ ветеранам.

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