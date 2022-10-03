Продюсер объяснил, почему на роль Джеймса Бонда нельзя взять молодого актера

Фото: кадр из фильма "Казино Рояль"; режиссер – Мартин Кэмпбелл; производство – Babelsberg Film GmbH, Casino Royale Productions/Casino Royale, Columbia Pictures, Danjaq, Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Stillking Films, United Artists
Продюсер Майкл Дж. Уилсон, известный по работе над фильмами о Джеймсе Бонде, объяснил, почему агента 007 не может сыграть молодой актер. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Deadline.
По его словам, раньше создатели рассматривали кандидатуры молодых актеров, однако попытки представить их на месте Бонда не работали в силу определенных особенностей этого персонажа.
"Следует помнить, что Бонд – уже ветеран. У него есть определенный опыт. Это человек, который прошел войны, так сказать. Возможно, он служил в Специальной авиадесантной службе или что-то в этом роде. Это не какой-то парень из старшей школы, которого можно привести на съемки и начать снимать", – объяснил Уилсон.
В настоящее время новый актер на роль Джеймса Бонда пока не выбран. Среди наиболее вероятных кандидатов рассматриваются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж. Актеру, который согласится сыграть знаменитого шпиона, придется заключить с создателями "Бондианы" контракт на 10–12 лет.
Ранее кинокритик Василий Корецкий заявил, что выбор нового актера на роль Джеймса Бонда может оказаться совершенно неожиданным. Дело в том, что этот персонаж в культуре реагирует на тренды, на запросы публики и может изменять в соответствии с ними.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: