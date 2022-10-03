Продюсер объяснил, почему на роль Джеймса Бонда нельзя взять молодого актера

Фото: кадр из фильма "Казино Рояль"; режиссер – Мартин Кэмпбелл; производство – Babelsberg Film GmbH, Casino Royale Productions/Casino Royale, Columbia Pictures, Danjaq, Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Stillking Films, United Artists

Продюсер Майкл Дж. Уилсон, известный по работе над фильмами о Джеймсе Бонде, объяснил, почему агента 007 не может сыграть молодой актер. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Deadline.

По его словам, раньше создатели рассматривали кандидатуры молодых актеров, однако попытки представить их на месте Бонда не работали в силу определенных особенностей этого персонажа.

"Следует помнить, что Бонд – уже ветеран. У него есть определенный опыт. Это человек, который прошел войны, так сказать. Возможно, он служил в Специальной авиадесантной службе или что-то в этом роде. Это не какой-то парень из старшей школы, которого можно привести на съемки и начать снимать", – объяснил Уилсон.

В настоящее время новый актер на роль Джеймса Бонда пока не выбран. Среди наиболее вероятных кандидатов рассматриваются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж. Актеру, который согласится сыграть знаменитого шпиона, придется заключить с создателями "Бондианы" контракт на 10–12 лет.

Ранее кинокритик Василий Корецкий заявил, что выбор нового актера на роль Джеймса Бонда может оказаться совершенно неожиданным. Дело в том, что этот персонаж в культуре реагирует на тренды, на запросы публики и может изменять в соответствии с ними.



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