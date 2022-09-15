Жители Германии высмеяли сравнение Шольца с Джеймсом Бондом

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Пользователи Twitter в Германии высмеяли попытку издания Bild сравнить канцлера ФРГ Олафа Шольца с Джеймсом Бондом из-за нового красного телефона, который оказался в кадре во время разговора с Владимиром Путиным.

"Меня зовут Шольц… Олаф Шольц…", – написал один из читателей.

Другой пользователь счел такое сравнение оскорбительным для Бонда. В то время как некоторые читатели сочли, что Шольц мог бы быть только злодеем в фильмах о Джеймсе Бонде.

Кроме того, ряд пользователей предположили, что на новый красный телефон будут поступать указания от западных партнеров.

"Когда будет звонить "красный телефон", Шольц будет сразу понимать – грядут новые распоряжения", – отметил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что представители американских властей негативно отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды техники.

В администрации Джо Байдена, по информации журналистов, ставят под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии Киеву на фоне нерешительности властей страны.

Издание Die Welt ссылается на то, что Германия якобы согласилась передать Украине тяжелое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня исключительно под давлением США. При этом Шольц исключил передачу Киеву БМП и танков, указав на аналогичные действия американских коллег.