Шольц заявил, что никто не должен навязывать Украине мир с Россией

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что украинская сторона должна самостоятельно принимать решение об условиях соглашения с РФ. По его словам, о навязанном мире не может быть речи. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее неприкосновенности и суверенитета. Нам ясно: Украина не приемлет навязанного мира со стороны России, и мы тоже не согласимся с ним", – сказал он.

Кроме того, Шольц добавил, что "никакая страна не согласится с тем, чтобы быть задворками сильного соседа".

Также канцлер отметил, что конфликт на Украине несет конкретные последствия для Европы. Поэтому, по его мнению, сейчас особое внимание нужно уделить защите стран Североатлантического союза. Он призвал страны ЕС теснее сотрудничать в вопросе закупок оружия.

Шольц сравнил подходы США и Европы в этом направлении. Он напомнил, что американский оборонный бюджет составляет более 800 миллиардов евро, но деньги направляются на покупку примерно 30 разных боевых систем.

"Европа тратит на вооруженные силы гораздо меньше денег, но при этом они идут на закупки 180 различных систем. Очевидно, что это неэффективно и это нужно изменить", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса более 11 миллиардов долларов на вооружения для Украины. Американский лидер ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать украинские войска.

Отмечается, что уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.