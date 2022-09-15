Канцлер ФРГ Шольц вывел из себя США заявлением о поставках оружия Украине – СМИ

11:32
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Представители американских властей негативно отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды техники, передает издание Die Welt.
"Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", – указано в материале.
В администрации Джо Байдена, по информации журналистов, ставят под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии Киеву на фоне нерешительности властей страны.
В Die Welt ссылаются на то, что Германия якобы согласилась передать Украине тяжелое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня исключительно под давлением США. При этом Шольц исключил передачу Киеву БМП и танков, указав на аналогичные действия американских коллег.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины. Он подчеркнул, что с таким образом мыслей необходимо бороться.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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