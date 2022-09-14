Антонов рассказал о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS

Фото: АР/South Korea Defense Ministry

Начало поставок Киеву американских баллистических ракет ATACMS чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, в случае получения Украиной этого оружия в область возможного поражения попадут крупные города, промышленные и транспортные объекты России. Антонов отметил, что ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые Киев считал своими.

"Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные невинные люди. Посмотрите сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет, они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране", – добавил Антонов.

Ранее бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, ветеран морской пехоты США Филип Карбер заявил, что президент США Джо Байден опасается поставлять Украине больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом. Он обратил внимание на то, что у РФ на вооружении стоят тысячи ядерных боеголовок. Этот факт однозначно оказывает влияние на отношение американского лидера к вопросу поставок оружия Киеву.

