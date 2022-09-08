Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 млн долларов

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Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 675 миллионов долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы хотим подтвердить наши усилия по долгосрочной поддержке Украины", – цитирует его ТАСС с заседания Контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее сообщалось, что более 11 миллиардов долларов планирует запросить у Конгресса администрация президента США Джо Байдена на вооружение для Украины. Уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все более вовлечены в поддержку Украины, что приближает их к превращению в сторону конфликта.

Замглавы министерства также сообщил о неоднократных предостережения со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину. Соединенные Штаты практически становятся стороной конфликта, отметил Рябков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

