Пентагон увеличивает поставки оружия Украине по морю – СМИ

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США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем. Об этом пишет газета Washington Post.

В материале отмечается, что доставку по морю США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений.

В свою очередь, конкретных путей морской доставки в ведомстве не указали. Там отметили, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 миллиона долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS. Отмечается, средства на заключения данного контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Украине будет выделен пакет военной помощи в размере 2,98 миллиарда долларов.

Предполагается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары. Отмечается, что новый пакет поддержки поможет вести оборону страны долгое время.

