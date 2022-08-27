Пентагон заключил с Raytheon контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины на 182 млн долл

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Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 миллиона долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, средства на заключения данного контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине будет выделен пакет военной помощи в размере 2,98 миллиарда долларов.

Предполагается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары. Отмечается, что новый пакет поддержки поможет вести оборону страны долгое время.

