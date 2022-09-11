Экс-советник генсека НАТО объяснил, почему Байден не дает Украине больше оружия

Фото: depositphotos/Zwiebackesser
Президент США Джо Байден опасается поставлять Украине больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом. Такое мнение высказал бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
Карбер отметил, что у РФ есть на вооружении тысячи ядерных боеголовок, и этот факт влияет на отношение Байдена к вопросу поставок оружия Киеву, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что более 11 миллиардов долларов планирует запросить у Конгресса администрация президента США Джо Байдена на вооружение для Украины. Уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.
До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все более вовлечены в поддержку Украины, что приближает их к превращению в сторону конфликта.
Замглавы министерства также сообщил о неоднократных предостережения со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину. Соединенные Штаты практически становятся стороной конфликта, отметил Рябков.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Америке стали собирать оружие у населения для Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: