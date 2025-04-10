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10 апреля, 17:30

Культура

В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction

В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction

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В Гостином Дворе стартовала международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. До конца недели крупнейшие издательства представляют здесь свои главные новинки. Посетителей ждут встречи с авторами, лекции, круглые столы и мастер-классы.

На стендах можно найти все – от книг по саморазвитию до истории, от художественной прозы до мемуаров. Многие издания можно купить дешевле, чем в магазинах. Среди топ-новинок – книга о дружбе Мэрилин Монро и Эллы Фицджеральд, сборник рассказов Алексея Подшибякина "Голодный мир" и роман "По орбите" Саманты Харви, приуроченный ко Дню космонавтики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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