В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction

В Гостином Дворе стартовала международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. До конца недели крупнейшие издательства представляют здесь свои главные новинки. Посетителей ждут встречи с авторами, лекции, круглые столы и мастер-классы.

На стендах можно найти все – от книг по саморазвитию до истории, от художественной прозы до мемуаров. Многие издания можно купить дешевле, чем в магазинах. Среди топ-новинок – книга о дружбе Мэрилин Монро и Эллы Фицджеральд, сборник рассказов Алексея Подшибякина "Голодный мир" и роман "По орбите" Саманты Харви, приуроченный ко Дню космонавтики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.