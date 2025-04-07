Россияне рассказали, что им не хватает детективов в книжных магазинах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Россиянам не хватает детективов на полках книжных магазинов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса одной из книжной сети.

Согласно исследованию, россияне хотели бы видеть в магазинах больше разнообразия в выборе среди детективов (21,8%), классики (9,2%) и романтики (7,9%). Также 58,2% опрошенных указали, что предпочитают отечественные и зарубежные произведения в равной степени, а 11,3% – книги только российских писателей.

Вместе с тем 34,7% респондентов хотели бы больше уделять времени чтению классической литературы, 30,5% – фэнтези и фантастики, а 15,9% – нон-фикшн.

По данным опроса, 35,6% россиян приобретают книги раз в месяц, 23% – раз в пару недель и чаще, 19,2% – раз в 2 месяца. Кроме того, среди россиян распространяется мультиформатная читаемость. 31,8% опрошенных заявили, что они могут легко переключаться между форматами книг, однако 56,1% все еще предпочитают только печатную литературу.

"Как мы видим, россияне не перестают читать. Сейчас самая активная читающая аудитория – молодежь в возрасте 19–24 лет, несмотря на то что чтение активно конкурирует с социальными сетями, новыми сериалами и развлекательными шоу. Чтение – это тренд. Прямо сейчас мы наблюдаем возвращение моды на начитанность и эрудированность", – указала бренд-директор одной книжной сети Татьяна Щербина.

В свою очередь, News.ru со ссылкой на детского психолога и сказкотерапевта Дарью Дугенцову сообщает, что привить ребенку любовь к чтению можно благодаря превращению этого занятия в привычный и приятный образ жизни. Она посоветовала дать ребенку самостоятельно выбирать литературу и читать вслух, после чего устроить обсуждение книги.

"Исследования показывают, что дети, которым читают с раннего возраста, чаще становятся самостоятельными читателями. Помогает регулярное чтение вслух в уютной атмосфере, возможность самому выбирать книги, положительный пример родителей и обсуждение прочитанного", – добавила специалист.

Ранее опрос выявил, что более 85% опрошенных россиян получают информацию и знания из литературы, в то время как 37% респондентов предпочитают читать новости и социальные сети. Как отметило большинство респондентов (57%), чаще они читают для саморазвития. Однако 40% россиян заявили, что делают это для удовольствия и развлечения.

