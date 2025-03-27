Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 16:45

Культура

"Сити": какие новинки турецких сериалов и фильмов стоит посмотреть

"Сити": какие новинки турецких сериалов и фильмов стоит посмотреть

Церемония прощания с Алексеем Веселкиным пройдет в РАМТе 29 марта

Театр "Мастерская "12" получил уникальное сценическое оборудование – Собянин

Сергей Собянин открыл театр "Мастерская "12" после реставрации

"Сити": подборка новых турецких фильмов и сериалов

Собянин: за год на сценах московских театров показано 259 премьер

Коллеги Алексея Веселкина вспоминают его искрометный юмор и доброту

Акция "Ночь театров" пройдет в Москве 27 марта

Заслуженный артист России Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет

"Культура за 100 секунд": акция "Ночь театров" проходит в Москве

Команда проекта "Сити" рассказала, какие новинки турецких сериалов и фильмов стоит посмотреть.

Одна из главных новинок – сериал "Эль Турко" с актером Джаном Яманом. Он сыграл воина из XVII века Хасана Балабана. Его герой защищает деревню от рыцарей.

Также недавно вышла мелодрама, в которой сыграли актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Это полнометражный фильм про бизнесвумен и свободолюбивого серфера, которые влюбились друг в друга.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культурасериалыкиновидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика