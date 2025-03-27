"Сити": какие новинки турецких сериалов и фильмов стоит посмотреть

Команда проекта "Сити" рассказала, какие новинки турецких сериалов и фильмов стоит посмотреть.

Одна из главных новинок – сериал "Эль Турко" с актером Джаном Яманом. Он сыграл воина из XVII века Хасана Балабана. Его герой защищает деревню от рыцарей.

Также недавно вышла мелодрама, в которой сыграли актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Это полнометражный фильм про бизнесвумен и свободолюбивого серфера, которые влюбились друг в друга.

Подробнее – в программе "Сити".