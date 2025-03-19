Звезда турецких сериалов Джан Яман представил в Москве свой новый проект

19 марта в кинотеатре "Октябрь" звезда турецких сериалов Джан Яман представил свой новый проект – исторический блокбастер "Эль Турко". За атмосферой светской премьеры зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

В чем секрет популярности турецких сериалов в России? Как встречали Джана Ямана в Москве? Что сам актер думает о нашей стране и российском кино? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.