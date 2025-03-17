Стилист Лисовец назвал немодными "образы с Патриарших"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Образ жителей столичного района Патриаршие пруды уже немодный, рассказал стилист Владислав Лисовец Москве 24 в студии на Московской неделе моды.

"Белые кеды, широкие джинсы, бежевый тренч, вязаная шапочка или бейсболка – заезженный образ наших любимых Патриарших прудов. И сумочка сбоку", – объяснил Лисовец.

Главным трендом этой весны является индивидуальность, подчеркнул эксперт. По словам Лисовца, это может быть шапка из "прошлого", берет или жакет бабушки, а также разорванные джинсы с маленькой лодочкой. Также в моде мини, прямые джинсы и клеш, клетчатые жакеты с золотыми пуговицами и кожаной юбкой.

"Ботинки – да, платформа – да, каблуки – да <...> Самое важное – сохранить индивидуальность!" – подчеркнул Лисовец.

Открытие четвертой Московской недели моды состоялось 13 марта в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж". В мероприятиях, которые запланированы до 18 марта, примут участие свыше 180 брендов из 27 регионов России, в том числе более 100 московских.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала весной выбирать пальто-пиджак в качестве верхней одежды. Благодаря крою не будет пачкаться подол. Но автомобилистам стилист порекомендовала присмотреться к курткам, бомберам и косухам из пальтовой ткани.

