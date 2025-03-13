Парикмахер Эдельберг назвала самые модные стрижки и укладки в 2025 году

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Стрижка боб с подкрученными наружу концами, ломаные локоны и короткая, а также двойная челка особенно актуальны в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер-стилист Александра Эдельберг.

По ее словам, в целом в моде нежность, поэтому идет тренд на плавные, слоистые, градуированные формы, которые придают стрижке любой длины мягкость, легкость, веселую небрежность.

"Именно такие формы наиболее выигрышно смотрятся в сочетании с популярными сейчас в окрашивании волос теплыми, мягкими оттенками", – отметила эксперт.

Однако, что касается локонов, то в моде не плавные мягкие завитки, а ломаные. И сделать их легко даже в домашних условиях, если освоить специальные техники накрутки, добавила парикмахер.



Александра Эдельберг парикмахер-стилист Пожалуй, самый главный тренд в стрижках 2025 года – это наличие челки. При этом удлиненные "шторки" уходят на второй план, на пике популярности короткие варианты.

Самые смелые могут поддержать тренд на двойную челку. Это, например, когда внутри короткий слой, а сверху ложится второй – более длинный, пояснила Эдельберг.

Она добавила, что в моде всегда будут короткие стрижки, но сейчас особенно популярны варианты без прямых плотных срезов, а с мягкими, градуированными слоями.

"При этом как никогда актуальна стрижка боб: вернулся тренд начала 2000-х годов – когда концы подкручены не внутрь, а наружу. И это достигается не только с помощью укладки, но и специальной техникой стрижки", – отметила парикмахер.

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