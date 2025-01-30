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30 января, 12:32

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Стилист Валерий Долгих назвал лучший вариант стрижки для обладателей тонких волос

Парикмахер рассказал, какая стрижка подойдет обладателям тонких волос

Фото: 123RF/zinkevych

Любые многослойные стрижки идеально подходят тем, у кого редкие и тонкие волосы, рассказал стилист-парикмахер, мастер международного класса Валерий Долгих.

По его словам, чтобы прическа казалась объемнее, можно сделать окрашивание в технике мелирование.

"Что касается стрижек, то просто ориентироваться на конкретные названия неправильно. Каждую форму мастер должен подбирать персонально, учитывая при этом не только характеристики волос, но, что важнее, индивидуальные особенности – форму головы и лица", – пояснил эксперт.

Но точно можно сказать, что любые многослойные стрижки, в которых нижние слои как бы поддерживают верхние, делают прическу более объемной.
Валерий Долгих
стилист-парикмахер, мастер международного класса

Если же говорить про коррекцию формы лица, то здесь обычно цель – приблизиться к идеалу: у женщин – это овал, у мужчин – прямоугольник.

"При этом важно понимать, что вертикальные линии в стрижке корректируют форму лица снизу вверх, а горизонтальные – расширяют ее", – отметил Долгих.

Еще стоит учитывать, что кончики волос, направленные вниз, делают лицо более строгим, а поднятые вверх оживляют его, добавил парикмахер.

Ранее стилист-парикмахер Галина Тоторина рассказала о самых безопасных методах завивки волос. По ее словам, чтобы сохранить шевелюру здоровой и блестящей, лучше делать локоны способами, не предполагающими нагревания. Если же хочется использовать для завивки специальные щипцы, очень важно выставлять правильный температурный режим, который зависит от типа волос.

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