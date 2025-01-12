Парикмахер Тоторина назвала самые безопасные методы завивки волос

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Завивка на косы, тканевые бигуди или с помощью щипцов с правильно выбранным температурным режимом меньше всего вредит структуре волос, рассказала Москве 24 стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По ее словам, чтобы сохранить волосы здоровыми и блестящими, лучше делать локоны способами, не предполагающими нагревания.



Галина Тоторина стилист-парикмахер Например, мягкие волны можно получить, если заплести косы на влажных волосах и дождаться, когда они высохнут естественным способом. При этом чем тоньше пряди мы будем брать, тем более тонкими и естественными получатся локоны.

Объема на волосах и красивых завитков можно добиться с помощью тканевых и велюровых бигуди. Их можно просто накрутить на ночь и утром аккуратно снять, добавила эксперт.

"А еще можно разделить влажные волосы на пряди и обернуть их вокруг небольших полотенец. Идеально подойдут хлопковые или из микрофибры. Далее остается дождаться, когда волосы полностью высохнут, и аккуратно снять полотенца", – пояснила парикмахер.

Если же хочется использовать для завивки специальные щипцы, очень важно выставлять правильный температурный режим, который зависит от типа волос. Если они тонкие и поврежденные, лучше обойтись низкими температурами в пределах 120–150 градусов.



Галина Тоторина стилист-парикмахер Нормальные волосы можно завивать при температуре 150–180 градусов. Для сильных и плотных может потребоваться нагрев до 180–200. А вот превышать этот диапазон нежелательно, иначе можно перегреть и повредить волосы.

"Кстати, для безопасной завивки идеально подходят керамические и турмалиновые щипцы. Первые равномерно распределяют тепло, предотвращая локальное перегревание. А еще они способны снижать статическое электричество", – пояснила Тоторина.

Также парикмахер напомнила, что перед применением любых горячих инструментов обязательно надо наносить термозащитные средства.



Галина Тоторина стилист-парикмахер А чтобы кудри хорошо держались, стоит наносить на волосы перед использованием щипцов или применением натуральных методов завивки специальный мусс и пенку для объема.

Также закрепить результат помогут легкие спреи для фиксации, которые не будут утяжелять волосы и не сделают их жесткими, заключила парикмахер.

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина посоветовала зачесывать уже уложенные волосы на другой пробор, прежде чем надеть шапку. Это поможет сохранить прическу. Кроме этого, можно использовать пудру для волос: ее нужно нанести на прикорневую зону и слегка втереть в кожу головы.