Парикмахер Тоторина назвала легкий способ укладки коротких волос

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Соблюдение несложного алгоритма действий и использование подходящего стайлинга помогут укладывать короткие волосы быстро и с минимальными усилиями. Об этом Москве 24 рассказала стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По ее словам, в целом короткие стрижки выглядят очень стильно и позволяют не тратить много времени на укладку, если научиться делать ее правильно.

"Можно следовать четкому алгоритму. Для начала вымыть волосы, далее нанести термозащитный спрей – короткие волосы подвергаются термовоздействию сильнее, чем длинные", – сказала эксперт.



Галина Тоторина стилист-парикмахер Затем нужно подсушить волосы феном с насадкой-концентратором. Брашинг при этом использовать не стоит, достаточно приподнимать корни волос пальцами для создания объема.

После сушки рекомендуется нанести стайлинг, сформировать прическу и завершить укладку лаком легкой фиксации, чтобы она держалась, но выглядела естественно, пояснила эксперт.

При выборе стайлинга парикмахер посоветовала ориентироваться на тип волос.

"Если они тонкие, подойдут легкие текстуры, такие как мусс или пудра, они дадут объем", – пояснила Тоторина.

При укладке густых волос лучше использовать пасты, воски и гели, чтобы контролировать объем и текстуру. Выделить отдельные пряди поможет текстурирующий спрей, отметила стилист.

Если волосы вьющиеся, стоит выбирать кремы для укладки, чтобы подчеркнуть завиток и убрать пушистость.

"Сушить такие волосы лучше естественным образом либо с помощью диффузора для укладки", – посоветовала парикмахер.



Галина Тоторина стилист-парикмахер Чем вовсе не советую пользоваться при укладке, так это масляными текстурами: они утяжеляют волосы. Также стоит забыть о гелях сильной фиксации, так как из-за них волосы становятся более жесткими и утрачивают естественный вид.

В целом же любой стайлинг не нужно наносить в большом количестве, иначе пряди станут тяжелыми и липкими, предупредила Тоторина.

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина рассказала, как сохранить прическу под шапкой. Она посоветовала зачесывать уже уложенные волосы на другой пробор перед тем, как надеть головной убор. А также пользоваться пудрой для волос или сухим шампунем.