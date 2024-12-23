Колорист Кукушина поделилась идеями яркого окрашивания на Новый год

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Прозрачные пепельные или глубокие сложные оттенки на волосах, а также окрашивание с переливающимися голографическими глитч-прядями отлично дополнят яркий новогодний образ. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер-колорист Дария Кукушина.

По ее словам, сейчас по-прежнему остается модным окрашивание в технике эиртач с контурингом.

"Но если летом контуринг был довольно контрастным и широким, теперь он значительно более тушеванный, плавно переходящий в общий рисунок окрашивания", – отметила эксперт.

И, конечно, очень эффектно, особенно в праздники, смотрится снежно-белый блонд и окрашивание в прозрачных пепельных оттенках.



Дария Кукушина парикмахер-колорист Тем, же кто хочет сделать на Новый год яркое окрашивание, советую обратить внимание на трендовые сложные и глубокие оттенки: насыщенный синий, фиолетовый и винно-красный – марсала.

И если раньше яркие окрашивания чаще делали однотонными, то теперь более актуальна растяжка цвета с помощью техники омбре.

"А еще в новогодние праздники эффектно будут смотреться прически с переливающимися голографическими глитч-прядями", – добавила колорист.

Кстати, поэкспериментировать со сменой образа в праздничные дни могут даже те, у кого строгий дресс-код на работе. Для этого сейчас есть различные полностью смываемые красители.

"С их помощью блондинки, например, легко могут примерить на себя конфетно-розовый или нежный сиреневый цвет", – отметила эксперт.

Однако она посоветовала делать такое окрашивание у хорошего мастера, чтобы результат действительно порадовал, но краска потом легко смылась с волос.

Ранее колорист, парикмахер Ольга Веденеева рассказала, каких ошибок стоит избегать при домашнем окрашивании. Например, она отметила, что не стоит наносить краску на немытые волосы. Если хочется получить чистый и красивый цвет, они должны быть без загрязнений и остатков различных стайлинговых средств.