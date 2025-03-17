Стилист Ким: пальто-пиджак будет в моде весной 2025 года

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Этой весной в качестве верхней одежды стоит выбрать пальто-пиджак, посоветовала стилист Ольга Ким в беседе с News.ru.

По словам эксперта, оно отлично подойдет тем, кто часто ездит на машине и в общественном транспорте, поскольку благодаря крою не будет пачкаться подол. Такой вариант подходит на более теплую весеннюю погоду.

Автомобилистам стилист порекомендовала присмотреться к курткам, бомберам и косухам из пальтовой ткани. Такую одежду она предложила сочетать с шарфом из драпа. Любителям классики, считает Ким, можно остановить свой выбор на пальто длиной ниже колена на 15 сантиметров.

"Сейчас очень актуальное пальто длины макси. Это либо полуприталенные, с небольшим акцентом на талии, либо просто прямые (модели. – Прим. ред.). Такие пальто хорошо подойдут девушкам среднего и высокого роста практически любой комплекции", – отметила собеседница издания.

Помимо этого, уточнила стилист, в моду входит пальто с воротником-стойкой внахлест. Она объяснила, что крой визуально напоминает стиль ретро, однако практичен тем, что закрывает шею. По ее мнению, мода на такую одежду может продержаться около трех сезонов.

Еще одним трендовым вариантом на теплую весну Ким назвала кейп с объемным силуэтом и прорезями для рукавов. Она также призвала обращать внимание на пальто с бахромой.

"Сейчас в целом в тренде стиль кантри, бохо, поэтому пальто с бахромой будет очень классно смотреться, если вы любите расслабленный бохо-стиль. Можно сочетать его с аксессуарами из замши", – заключила она.

Ранее стилист Лена Червова рассказала, что избавиться от катышков на одежде помогут специальная машинка, канцелярский скотч и пемза для тканей. Она подчеркнула, что катышки визуально удешевляют образ, даже если одежда на самом деле дорогая. Специалист рекомендовала правильно ухаживать за вещами, чтобы такая проблема появлялась реже.