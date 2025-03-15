Стилист Червова назвала пять способов избавиться от катышков на одежде

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Специальная машинка, канцелярский скотч и пемза для тканей помогут убрать катышки с одежды. Об этом Москве 24 рассказала стилист Лена Червова.

Она подчеркнула, что катышки визуально удешевляют образ, даже если одежда дорогая.

"Во-первых, сейчас есть машинки для удаления катышков. Они аккуратно срезают их с ткани и отлично работают с шерстью, хлопком и синтетикой. Но чтобы не повредить в процессе материал, важно класть ткань на ровную поверхность", – посоветовала эксперт.

Также можно приобрести специальную пемзу для ткани. Только необходимо помнить, что водить ею по одежде нужно легкими движениями, чтобы не повредить волокна, отметила стилист.



Лена Червова стилист С деликатных тканей, таких как трикотаж, катышки можно убрать с помощью канцелярского скотча. Нужно просто приклеивать и отклеивать липкую ленту, удаляя дефекты.

Еще один способ – просто взять обычную бритву и аккуратно, без нажима потереть ею ткань. При этом надо быть очень осторожным, иначе можно порезать материал, предупредила Червова.

"Что касается катышков на верхней одежде, пальто или куртках, то с ними прекрасно справится одежная щетка с жестким ворсом", – отметила стилист.

В целом же надо правильно ухаживать за вещами, тогда катышки на них будут появляться реже, считает эксперт.

“Они образуются, когда волокна ткани трутся о другие поверхности. Поэтому желательно стирать одежду в специальных мешках, чтобы уменьшить трение. А деликатные вещи лучше стирать вручную или в режиме бережной стирки”, – посоветовала Червова.

Кроме того, при стирке стоит использовать кондиционер – он смягчает волокна и снижает риск образования катышков. Плюс надо избегать машинной сушки – она ускоряет износ ткани, заключила стилист.

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