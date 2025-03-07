Стилист Казакова назвала модные цветовые сочетания на весну-лето 2025 года

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Винный с синим и лаймовый с лавандовым, лимонным и бежевым станут одними из самых модных сочетаний весны и лета 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Наталья Казакова.

По ее словам, главным героем сезона можно назвать оттенок мокко мусс.

"Это не просто очередной коричневый, а оттенок, который шепчет об утонченности, символизирует стабильность и надежность", – отметила эксперт.



Наталья Казакова стилист Его хорошо будет сочетать с голубым. Мы получим эффект безоблачного неба над чашкой кофе – идеальное утро, запечатленное в одежде. А если добавить еще и молочный, ни у кого точно не возникнет сомнений, что у нас хороший вкус.

Сочетание идеально подойдет для деловых встреч, которые плавно перетекают в вечерние прогулки, добавила стилист.

Еще одна модная комбинация – лаймовый в союзе с лавандовым, лимонным и бежевым. По мнению стилиста, именно так выглядит весеннее настроение.

"Яркий лайм в этой компании играет роль главного заводилы, лавандовый добавляет нотку романтики, лимонный усиливает свежесть, а бежевый деликатно уравновешивает эту цитрусовую феерию", – пояснила Наталья Казакова.

Образ в таких цветах идеально подойдет для пикников, фестивалей и всех мероприятий, где душа просит праздника, добавила эксперт.

Кроме того, в моде сочетание глубокого винного с насыщенным синим и джинсой.



Наталья Казакова стилист Винный цвет привносит глубину и страсть, синий добавляет интеллектуальности и спокойствия, а джинса связывает эту академичность с повседневностью. Вместе они формируют авторитетный образ, который идеально подойдет для презентаций, интеллектуальных дискуссий и свиданий, на которых хочется произвести неизгладимое впечатление.

И еще один модный тандем представлен энергичным оранжевым и нежным молочным.

"Это как встреча экстраверта с интровертом, где каждый делает другого лучше. Оранжевый цвет психологически связан с энтузиазмом, творчеством, приключениями и буквально кричит, что жизнь прекрасна. А молочный выступает мудрым наставником, который просит слегка притормозить и насладиться моментом", – пояснила эксперт.

Такое сочетание идеально для тех дней, когда хочется напомнить себе и окружающим, что баланс – это ключ к счастью, заключила Наталья Казакова.

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