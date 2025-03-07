Стилист Казакова назвала модные цветовые сочетания на весну-лето 2025 года

07 марта, 20:21Общество
Фото: 123RF/deagreez
Винный с синим и лаймовый с лавандовым, лимонным и бежевым станут одними из самых модных сочетаний весны и лета 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Наталья Казакова.
По ее словам, главным героем сезона можно назвать оттенок мокко мусс.
"Это не просто очередной коричневый, а оттенок, который шепчет об утонченности, символизирует стабильность и надежность", – отметила эксперт.
Сочетание идеально подойдет для деловых встреч, которые плавно перетекают в вечерние прогулки, добавила стилист.
Еще одна модная комбинация – лаймовый в союзе с лавандовым, лимонным и бежевым. По мнению стилиста, именно так выглядит весеннее настроение.
"Яркий лайм в этой компании играет роль главного заводилы, лавандовый добавляет нотку романтики, лимонный усиливает свежесть, а бежевый деликатно уравновешивает эту цитрусовую феерию", – пояснила Наталья Казакова.
Образ в таких цветах идеально подойдет для пикников, фестивалей и всех мероприятий, где душа просит праздника, добавила эксперт.
Кроме того, в моде сочетание глубокого винного с насыщенным синим и джинсой.
И еще один модный тандем представлен энергичным оранжевым и нежным молочным.
"Это как встреча экстраверта с интровертом, где каждый делает другого лучше. Оранжевый цвет психологически связан с энтузиазмом, творчеством, приключениями и буквально кричит, что жизнь прекрасна. А молочный выступает мудрым наставником, который просит слегка притормозить и насладиться моментом", – пояснила эксперт.
Такое сочетание идеально для тех дней, когда хочется напомнить себе и окружающим, что баланс – это ключ к счастью, заключила Наталья Казакова.
Ранее стилист Мария Шеди рассказала о трендовых моделях пальто на весну 2025 года. По ее словам, стильным решением в этом сезоне станет кейп (пальто без рукавов). Модель отлично смотрится с высокими сапогами и структурированной сумкой. А чтобы создать расслабленный образ, эксперт посоветовала сочетать кейп с джинсами, легкими свитерами и сапогами на устойчивом каблуке или ботильонами с заостренным мысом.