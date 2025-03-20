"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть

Команда проекта "Сити" составила подборку интересных кинопремьер, которые стоит посмотреть.

Одна из главных новинок – драма "Жар-птица" с Марком Эйдельштейном. Действие происходит в Индии, где молодая артистка театра ищет свою мать, бросившую ее ради секты. Фильм исследует границы реальности и иллюзий, а также погружает зрителя в атмосферу индийской культуры.

На следующей неделе в прокат выходит фэнтези-мюзикл "Дольче!" с Венсаном Касселем. Это современная интерпретация мифа об Орфее и Эвридике. Герой Касселя – загадочный таксист, который сопровождает жениха в загробный мир, чтобы вернуть его невесту.

Подробнее – в программе "Сити".