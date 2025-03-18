Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка к 200-летию пьесы "Горе от ума"

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка к 200-летию пьесы "Горе от ума"

Московская неделя моды завершается 18 марта

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 1

Модельер Сергей Ефремов представил свою коллекцию на Московской неделе моды

"Интервью": Ксения Собчак – о моде и выходе на подиум

Предприниматель представил лимитированную коллекцию часов на Московской неделе моды

"Мослекторий": Ольга Чуворкина – о Михаиле Врубеле

"Интервью": Эмре Эрдемоглу и Ураз Кайгылароглу – о Московской неделе моды

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, как мода меняется с годами

"Интервью": Сергей Воронцов – о смертельных трюках

В Москве в доме-музее Станиславского стартовала выставка, приуроченная к 200-летию пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" и 230-летию со дня рождения автора. Особое внимание уделено роли Чацкого, которую 119 лет назад впервые на сцене МХТ исполнил легендарный актер Василий Качалов. В этом образе он выступал на протяжении 33 лет. Посетители выставки смогут увидеть костюмы и декорации из спектакля, а также услышать архивные фрагменты постановки.

18 марта в кинотеатре "Москино Искра" состоится показ культового аниме Хаяо Миядзаки "Небесный замок Лапута". Этот фильм стал первой работой режиссера, созданной для студии Ghibli. История рассказывает о приключениях двух подростков, Ситы и Пазу, которые отправляются на поиски таинственного летающего острова Лапута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвыставкивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика