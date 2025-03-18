"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка к 200-летию пьесы "Горе от ума"

В Москве в доме-музее Станиславского стартовала выставка, приуроченная к 200-летию пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" и 230-летию со дня рождения автора. Особое внимание уделено роли Чацкого, которую 119 лет назад впервые на сцене МХТ исполнил легендарный актер Василий Качалов. В этом образе он выступал на протяжении 33 лет. Посетители выставки смогут увидеть костюмы и декорации из спектакля, а также услышать архивные фрагменты постановки.

18 марта в кинотеатре "Москино Искра" состоится показ культового аниме Хаяо Миядзаки "Небесный замок Лапута". Этот фильм стал первой работой режиссера, созданной для студии Ghibli. История рассказывает о приключениях двух подростков, Ситы и Пазу, которые отправляются на поиски таинственного летающего острова Лапута.

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