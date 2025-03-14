Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 16:45

Культура

"Сити": главные театральные премьеры марта

"Сити": главные театральные премьеры марта

"Интервью": Наталья Бочкарева – о Московской неделе моды

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть весной в Москве

"Культура за 100 секунд": в Фонде культуры "Екатерина" показывают работы Ольги Тобрелутс

Студенты представили свои коллекции на Московской неделе моды

"Это Москва. Люди": Джампьеро Ассумма

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

Свыше 1 000 дизайнеров покажут коллекции на Московской неделе моды

Выставка работ московских школьников открылась в Центре современного искусства "Винзавод"

"Мой район. Новости": на ВДНХ после реконструкции откроется павильон "Химия"

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных театральных премьер марта, которые стоит посетить.

В Московском Театре Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой прошла премьера спектакля "Петербург – Петроград – Ленинград". Постановка посвящена истории города на Неве и его роли в ключевых событиях прошлого века. В основе спектакля – музыка Дмитрия Шостаковича. Ближайшие показы пройдут 1, 2 и 25 апреля.

На сцене Московского академического театра Сатиры представили спектакль "Эдит и Марсель. Больше, чем любовь". История трагической любви Эдит Пиаф и Марселя Сердана получила новое театральное прочтение. Следующие показы состоятся 12 и 30 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоРоман КарловНаталия ШкодаДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика