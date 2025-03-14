"Сити": главные театральные премьеры марта

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных театральных премьер марта, которые стоит посетить.

В Московском Театре Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой прошла премьера спектакля "Петербург – Петроград – Ленинград". Постановка посвящена истории города на Неве и его роли в ключевых событиях прошлого века. В основе спектакля – музыка Дмитрия Шостаковича. Ближайшие показы пройдут 1, 2 и 25 апреля.

На сцене Московского академического театра Сатиры представили спектакль "Эдит и Марсель. Больше, чем любовь". История трагической любви Эдит Пиаф и Марселя Сердана получила новое театральное прочтение. Следующие показы состоятся 12 и 30 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".