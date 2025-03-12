В Государственном историческом музее представят бренд VASSA&Co. В этом году исполняется 25 лет со дня его основания. За это время были созданы более 50 коллекций как в России, так и за рубежом.

Теперь работы дизайнера можно будет увидеть в фонде музея в одном ряду с одеждой XVI–XVIII веков. Народные костюмы, головные уборы и аксессуары тех времен разбавит современная коллекция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.