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12 марта, 15:45

Культура

В Государственном историческом музее представят бренд VASSA&Co

В Государственном историческом музее представят бренд VASSA&Co

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В Государственном историческом музее представят бренд VASSA&Co. В этом году исполняется 25 лет со дня его основания. За это время были созданы более 50 коллекций как в России, так и за рубежом.

Теперь работы дизайнера можно будет увидеть в фонде музея в одном ряду с одеждой XVI–XVIII веков. Народные костюмы, головные уборы и аксессуары тех времен разбавит современная коллекция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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