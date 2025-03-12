"Культура за 100 секунд": Московская неделя моды стартует 13 марта

В ЦВЗ "Манеж" 13 марта откроется Московская неделя моды. Она продлится до 18 марта и объединит около 200 дизайнеров из России, Китая, ЮАР, Армении и других стран. В программу войдут не только показы, но и маркет дизайнерской одежды, лекции от стилистов, историков и предпринимателей и фестиваль короткометражек о моде.

В Еврейском музее проходит выставка об образовательных традициях России конца XIX – начала XX века. Тогда дети узнавали о свадебных ритуалах и семейных традициях через игру с тряпичными куклами. Они тоже будут показаны в экспозиции.

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