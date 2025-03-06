"Культура за 100 секунд": выставка "Свояси" проходит в Историческом музее

Выставка "Свояси. Путь современного искусства" проходит в Историческом музее. В представленных в экспозиции работах художники изобразили значение дома в жизни современного человека.

В особняке Смирнова на Тверском бульваре пройдет концерт "Ода вечной женственности" вечером 7, 8 и 9 марта. На сцене мужской состав музыкантов исполнит произведения в честь Международного женского дня.

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