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06 марта, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Свояси" проходит в Историческом музее

"Культура за 100 секунд": выставка "Свояси" проходит в Историческом музее

Выставка картин "Женщины-цветы" открылась в Москве

Выставка московской скульптуры открылась в галерее Андрея Тыртышникова

"Мослекторий": Ольга Андрейкина – о московских королевах кино

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Выставка "Свояси. Путь современного искусства" проходит в Историческом музее. В представленных в экспозиции работах художники изобразили значение дома в жизни современного человека.

В особняке Смирнова на Тверском бульваре пройдет концерт "Ода вечной женственности" вечером 7, 8 и 9 марта. На сцене мужской состав музыкантов исполнит произведения в честь Международного женского дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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