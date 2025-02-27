Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Люби меня, как я тебя" открылась в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "Люби меня, как я тебя" открылась в Москве

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В Московском музее современного искусства открылась выставка "Люби меня, как я тебя". Там можно увидеть фотографии, скульптуры и видео-арт на тему отношений мужчины и женщины.

На большие экраны вышла драма с актером Юрой Борисовым "Кончится лето". Он сыграл парня, который возвращается из тюрьмы и устраивается на работу, однако вскоре его подставляют. Фильм показывают в "Формуле Кино ЦДМ", в кинозале ГУМа и в центре "Зотов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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