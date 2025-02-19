"Сити": подборка картин Малевича в Третьяковской галерее на Крымском валу

Команда проекта "Сити" составила подборку полотен Казимира Малевича. Самая большая коллекция находится в Третьяковке на Крымском Валу. Самое известное полотно мастера 1915 года – "Черный квадрат".

Также там представлен "Весенний сад", который был написан в 1920 году во время пленэра, несмотря на то, что художник убеждал, что нарисовал его в Курской области в начале 1900-х.

Подробнее – в программе "Сити".