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19 февраля, 13:45

Культура

"Сити": подборка картин Малевича в Третьяковской галерее на Крымском валу

"Сити": подборка картин Малевича в Третьяковской галерее на Крымском валу

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Команда проекта "Сити" составила подборку полотен Казимира Малевича. Самая большая коллекция находится в Третьяковке на Крымском Валу. Самое известное полотно мастера 1915 года – "Черный квадрат".

Также там представлен "Весенний сад", который был написан в 1920 году во время пленэра, несмотря на то, что художник убеждал, что нарисовал его в Курской области в начале 1900-х.

Подробнее – в программе "Сити".

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культуравыставкивидеоИван ЕвдокимовЕлена Шарова
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