Актер Дмитрий Харатьян рассказал о спорте в своей жизни

Актер Дмитрий Харатьян поделился, какое место спорт занимает в его жизни. Он рассказал, что привычка постоянно быть в движении стала для него нормой. По его словам, спорт, правильное питание и активный ритм жизни помогают сохранять форму.

Харатьян отметил, что ежедневно посвящает тренировкам не менее часа, а во время отдыха или занятий теннисом может заниматься спортом до трех часов.

Большое интервью с Дмитрием Харатьяном выйдет во вторник, 18 февраля, в эфире телеканала Москва 24.