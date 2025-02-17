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17 февраля, 08:00

Культура

Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

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Российский актер Юра Борисов не смог выиграть британскую кинопремию BAFTA в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Награду получил американский актер Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль". Ранее он уже обошел россиянина на "Золотом глобусе".

При этом Борисов по-прежнему претендует на премию Гильдии киноактеров США и "Оскар". Победителей объявят 23 февраля и 3 марта (по московскому времени)

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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