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07 февраля, 13:45

Культура

"Сити": спектакли, на которые стоит сходить в Москве в феврале

"Сити": спектакли, на которые стоит сходить в Москве в феврале

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Команда проекта "Сити" составила подборку столичных спектаклей, которые стоит посетить в феврале. Среди них – постановка "Превращение" режиссера Андрея Гончарова, в основу которой легла одноименная повесть писателя Франца Кафки.

Кроме того, в Театре Сатиры дают спектакль "Игроки" по произведению Н. В. Гоголя. Постановку, выполненную в канонах русского драматического психологического театра, осуществил молодой режиссер Альберт Хасиев.

Подробнее – в программе "Сити".

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