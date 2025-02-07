"Сити": спектакли, на которые стоит сходить в Москве в феврале

Команда проекта "Сити" составила подборку столичных спектаклей, которые стоит посетить в феврале. Среди них – постановка "Превращение" режиссера Андрея Гончарова, в основу которой легла одноименная повесть писателя Франца Кафки.

Кроме того, в Театре Сатиры дают спектакль "Игроки" по произведению Н. В. Гоголя. Постановку, выполненную в канонах русского драматического психологического театра, осуществил молодой режиссер Альберт Хасиев.

Подробнее – в программе "Сити".