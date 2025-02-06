Горожанам представили культурную программу до конца недели в Москве

Жителям столицы рассказали, чем можно заняться в свободное время до конца недели в Москве. Например, видеопроекции с символами Китая показывают в рамках фестиваля "Город света" на фасадах домов на Кузнецком мосту. Кроме того, можно отправиться на выставку работ постмодерниста Франциско Инфанте в Новой Третьяковке.

Тем временем в прокат выходит турецкая мелодрама "Оставь это ветру" со звездой сериалов "Постучись в мою дверь" и "Любовь напрокат" Хандэ Эрчел и Барышем Ардучем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.