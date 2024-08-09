Картина Бэнкси была украдена спустя час после появления в Лондоне

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Картина Бэнкси из новой серии была украдена на юге Лондона. Это произошло спустя час после того, как художник рассказал о ее появлении в соцсетях, пишет "Газета.ру".

Граффити в виде воющего на небо волка появилось на спутниковой антенне на крыше здания в Пекхэме. Картина стала четвертой из новой серии.

Издание The Independent опубликовало кадры, на которых видно, как злоумышленники снимают антенну и уходят в неизвестном направлении. Их лица при этом скрыты за масками.

В начале августа Бэнкси нарисовал новую работу на стене здания в Ричмонде неподалеку от Ботанических садов Кью. На граффити был изображен горный козел, который стоит на обрушивающемся утесе.

Позже художник показал вторую за сутки картину, на которой были изображены два слона. Граффити появилось на стене дома в Челси на юго-западе Лондона.

