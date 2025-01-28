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28 января, 14:30

Культура

Актриса Ольга Ломоносова рассказала о своих героинях в сериале "Не родись красивой"

Актриса Ольга Ломоносова рассказала о своих героинях в сериале "Не родись красивой"

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По словам актрисы Ольги Ломоносовой, ее героиня в сериале "Не родись красивой" была несправедливо воспринята как отрицательный персонаж.

Ломоносова также отметила, что обсуждения о продолжении сериала периодически возобновляются. Однако решение о том, вернется ли она к роли, зависит от сценария.

Большое интервью с Ольгой Ломоносовой выйдет во вторник, 28 января, в эфире телеканала Москва 24.

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